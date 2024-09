Atlético-GO x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Campeonato Brasileiro

Em má fase, o Fluminense visita o Atlético-GO, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para agravar a situação, o Tricolor entra em campo pressionado pela necessidade de vitória.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do canal Premiere.

O Fluminense perdeu para o Botafogo por 1 a 0 na rodada passada em uma situação cruel. O gol botafoguense, marcado pelo ex-tricolor Luiz Henrique, saiu no último lance do jogo após uma falha de Felipe Melo. Quatro dias depois, com uma atuação apática, o time das Laranjeiras se despediu da Copa Libertadores e do sonho do bi com uma derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG, em Minas Gerais.

Como tragédia pouca é bobagem, o Fluminense precisa reagir no Campeonato Brasileiro, pois a derrota para o Botafogo deixou o time na zona de rebaixamento com 28 pontos conquistados. Sua situação, porém, ainda é melhor do que a dos goianos, que vem de uma derrota de 3 a 0 para o Corinthians e está afundado na lanterna com 18 pontos, dez a menos que o Vitória, o pior fora da zona de rebaixamento.

Mano Menezes, técnico do Fluminense, aposta no trabalho para mudar a realidade. "Não gosto de frases de efeito e quem me conhece sabe que aposto sempre no trabalho. O que posso dizer é que vamos trabalhar muito para tirarmos o Fluminense lá de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro", disse ele.

O treinador não antecipou a escalação que pretende mandar a campo, mas deve manter a base que vem jogando. O único desfalque por acúmulo de cartões amarelos é o zagueiro reserva Felipe Melo, que cumpre suspensão.

Pelo lado do Dragão, o técnico Umberto Louzer conseguiu colocar na cabeça dos atletas a necessidade de o time jogar pela dignidade. A realidade do time na competição por ser considerada desesperadora.

"A situação é difícil, mas temos que jogar com dignidade e tentar ganhar os nossos jogos até o término da competição", pontuou o treinador.

Para este jogo Umberto Louzer perdeu o atacante Joel Campbell, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Já o volante Roni retorna depois de ter ficado de fora contra o Corinthians por questões contratuais. Mas o treinador só vai divulgar o time minutos antes do confronto.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO X FLUMINENSE

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



Data: 29 de setembro de 2024 (Domingo)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes:: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Baralha, Alejo Cruz e Shaylon; Luiz Fernando e Jan Hurtado



Técnico: Umberto Lozer

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Facundo Bernal, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Kevin Serna e Kauã Elias



Técnico: Mano Menezes