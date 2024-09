Artur Jorge absolve arbitragem em empate do Botafogo: 'Gol bem anulado'

O técnico do Botafogo Artur Jorge disse que a arbitragem acertou no lance do gol anulado contra o Grêmio, neste sábado (28), e atribuiu o empate a um dia ruim da equipe.

O que aconteceu

Bastos marcou para o Botafogo no fim da partida, mas o gol foi anulado por impedimento. Artur Jorge entende que o árbitro Maguielson Lima Barbosa acertou no lance.

Para o treinador português, o time não fez um bom jogo. Artur Jorge reconheceu que o futebol apresentado pela equipe não representa o que o Botafogo tem feito no Brasileirão.

Com o empate, o Botafogo manteve a liderança, agora com 57 pontos. No entanto, o time viu o Palmeiras encostar - a equipe alviverde venceu o Atlético-MG e chegou a 56.