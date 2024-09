Arte assinada por Rebeca Andrade e Nadia Comaneci irá reverter fundos a projetos sociais

Um encontro de gigantes da ginástica: Rebeca Andrade, a maior atleta olímpica brasileira da história, e a romena Nadia Comaneci, uma lenda da ginástica artística mundial, estiveram juntas em painel da COB Expo. A Memorabília do Esporte homenageou as duas grandes estrelas da modalidade.

Rebeca e Nadia receberam um quadro e ainda autografaram uma terceira arte, que está em exposição e já à venda no estande da MDE no evento.

Todo o valor da venda será destinado a projetos de assistência apoiados pelo evento.

A compra do objeto pode ser feita pelo site da Memorabília ou no estande da MDE no COB Expo.