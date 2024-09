Arsenal marca dois no fim, vence Leicester City em casa e cola na liderança da Premier League

A sexta rodada da Premier League segue a todo vapor. Neste sábado, com gol já no fim do jogo, o Arsenal venceu o Leicester City por 4 a 2 no Emirates Stadium. Os gols dos Gunners foram anotados por Gabriel Martinelli, Trossard, Ndidi (contra) e Havertz, enquanto James Justin (2x) descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Arsenal assumiu, momentaneamente, a vice-liderança da competição. A equipe de Mikel Arteta colou na ponta da tabela e igualou a pontuação do líder Manchester City, mas fica atrás nos critérios de desempate. Já o Leicester City chegou aos quatro pontos e aparece na 15ª posição.

Os clubes, agora, retornam a campo por torneios diferentes. Nesta terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. o Arsenal recebe o PSG. A bola rola às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium.

Já o Leicester City só volta aos gramados pela Premier League no próximo fim de semana. A equipe duela contra o Bournemouth no sábado (05), a partir das 11h, no King Power Stadium, pela sétima rodada do campeonato.

O jogo

A primeira - e melhor - finalização do jogo veio aos 14 minutos. Saka recebeu do lado direito, cortou para o meio e arriscou da entrada da área, mas o goleiro Hermansen caiu para fazer a defesa.

E um minuto depois, Gabriel Martinelli quase deixou sua marca no placar. Saka recebeu pela direita novamente e enfiou linda bola para o brasileiro, que invadia a grande área pelo lado esquerdo. O camisa 11 dominou e bateu para o gol, mas pegou muito embaixo da bola e mandou por cima do gol.

E foi após essa pressão que, aos 19 minutos, o Arsenal conseguiu abrir o marcador no Emirates Stadium. Saka carregou pelo lado direito, viu a passagem de Timber e tocou. O camisa 12 cruzou rasteiro para o meio da área e Martinelli chutou rasteiro, inaugurando o placar.

Com 24 minutos no relógio, Martinelli quase marcou seu segundo gol na partida. O brasileiro recebeu do lado esquerdo da grande área e finalizou forte, mas parou em defesa do goleiro Hermansen.

Aos 36 minutos, o Arsenal ficou muito próximo de chegar ao segundo gol novamente. Trossard levantou para dentro da área e Havertz subiu sozinho para cabecear, mas acabou tirando demais e viu a bola passar rente à trave do gol do Leicester.

E já nos acréscimos, o Arsenal conseguiu aumentar a vantagem no marcador. Martinelli apareceu do lado esquerdo da grande área e tocou o meio da área. Trossard, sozinho, chutou para o fundo do gol e guardou o segundo dos Gunners.

Logo no início do segundo tempo, o Leicester City diminuiu a vantagem do Arsenal. Buonanotte alçou bola para a área em cobrança de falta e Justin chegou de cabeça. A bola ainda teve um leve desvio na zaga do Arsenal e tirou qualquer chance de defesa do goleiro Raya.

Aos sete minutos, o Arsenal respondeu com Gabriel Magalhães. Após cobrança de escanteio, o zagueiro brasileiro subiu mais alto que a defesa do Leicester e cabeceou, mas o goleiro Hermansen fez uma grande defesa para evitar o terceiro gol dos donos da casa.

Aos 12 minutos, o Arsenal quase marcou o terceiro gol. Saka invadiu a grande área pelo lado direito e tentou cruzar. A bola desviou e sobrou no meio da área. Trossard chegou antes que a zaga rival e conseguiu a finalização quase caindo, mas viu a bola ir na trave e, depois, pela linha de fundo.

Mas quem não faz, leva. E foi isso que aconteceu. Minutos depois do Arsenal acertar a trave, o Leicester deixou tudo igual no Emirates. Ndidi alçou bola para a segunda trave e James Justin chegou batendo de primeira, acertando um belo chute e marcando um golaço: 2 a 2.

Com 23 minutos no relógio, Hermansen fez uma defesa espetacular para impedir o terceiro gol do Arsenal. Havertz recebeu quase na pequena área, conseguiu dominar e finalizou em um quase voleio, mas o goleiro rival defendeu.

Aos 28 minutos, o Arsenal desperdiçou outra oportunidade de ouro para voltar a ficar à frente no placar. Hermansen saiu jogando errado e Rice recuperou, servindo Trossard dentro da área. O belga ficou cara a cara com o arqueiro, que se redimiu fazendo grande defesa mais uma vez.

Nos minutos finais do jogo, o Arsenal tentou mais uma vez. Após cobrança de escanteio para a segunda trave, Calafiori subiu de cabeça, mas Hermansen apareceu novamente e mandou pela linha de fundo.

E aos 49 minutos da etapa final, saiu o gol da vitória do Arsenal. Em nova cobrança de escanteio para a segunda trave, Trossard bateu para o meio da área e a bola bateu em Ndidi, acabando no fundo das redes: 3 a 2.

No último minuto da partida, o Arsenal ainda marcou o quarto gol. Gabriel Jesus finalizou a gol e Hermansen deu rebote. Sterling tentou finalizar e a bola sobrou com Havertz na segunda trave, que só empurrou para o fundo das redes. O gol foi inicialmente anulado, mas após revisão do VAR, foi validado: 4 a 2.