Após treino aberto, Corinthians desembarca em Brasília para encarar o São Paulo; veja time provável

Na noite deste sábado, a delegação do Corinthians desembarcou em Brasília, no Distrito Federal, onde enfrenta o São Paulo. A partida acontece às 16h (de Brasília) no Estádio Mané Garrincha do domingo e vale pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A torcida do Timão se fez presente em peso na frente do hotel em que a equipe ficará hospedada. Vários torcedores comuns e organizados se reuniram ao redor da entrada para saudar o elenco do Corinthians. O astro Memphis Depay, na saída do ônibus, atendeu alguns fãs, tirou fotos distribuiu autógrafos.

Mais cedo, pela parte da manhã, o elenco corintiano encerrou a preparação para o Majestoso em um treino aberto, que contou com outra bela festa da Fiel Torcida na Neo Química Arena. Os torcedores corintianos marcaram presença no estádio em Itaquera para apoiar o grupo de jogadores, que terá pela frente mais um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A torcida esteve nos setores Norte, Sul e Oeste da Arena.

Para o clássico contra o São Paulo, o Timão terá a volta de Ramón Díaz à beira do gramado, sendo que o zagueiro André Ramalho também retorna após cumprir suspensão na última rodada. Por fim, o volante Raniele também deve voltar a estar entre os relacionados após se recuperar de um problema físico.

Assim, um provável Corinthians para o Majestoso tem: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

Embalado pela força da torcida e pelo bom momento vivido, o Corinthians visita o São Paulo neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão ainda vive uma situação delicada na Série A e, neste momento, abre a zona de rebaixamento, com 28 pontos. Dessa forma, o Alvinegro vai em busca de uma vitória no Majestoso para, quem sabe, deixar o Z4 ao fim desta rodada.