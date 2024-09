Abel valoriza luta de jogadores do Palmeiras em sequência no Brasileiro após vitória: "Orgulho tremendo"

O Palmeiras venceu o Atlético-MG, na noite deste sábado, em duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga, de pênalti, anotou os dois gols palmeirenses da vitória por 2 a 1, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Com isso, o clube chegou ao sexto triunfo na competição. O técnico Abel Ferreira valorizou a luta dos jogadores na arrancada após as eliminações nas Copas e classificou o jogo como "magnífico".

"Foram eliminações pesadas, mas as atitudes dos meus jogadores estiveram lá. O baque só tem que ser emocional quando não nos esforçamos, seja no futebol ou na vida. O futebol tem derrota, vitória e empate. Alguns acham que o futebol só se ganha, mas também se perde e é preciso saber perder. E a forma que se perde. Atitude o Palmeiras teve. O Palmeiras lutou, e é só isso que cobro dos meus jogadores e eles são incríveis nisso", disse.

"Tenho um orgulho tremendo porque eles não desistem e é por isso que tenho certeza que nossos torcedores que vieram aqui ver, mesmo os mais difíceis, os 'amendoins', aplaudem porque sabem que entregam tudo. Nossos torcedores que tem melhor ou pior condição financeira. Tudo é possível quando lutamos até o fim e isso que os torcedores veem na nossa equipe. O que posso prometer é atitude, jogar para ganhar, jogar sempre até o fim pelo melhor resultado. Estamos de acordo que meus jogadores são incríveis independente se ganhar ou não, só cobro isso deles: que a cada momento deem o melhor que puderem", seguiu.

Em um período decisivo, o treinador viu o elenco sofrer alguns problemas devido a lesões. Com isso, Abel precisou mexer nas peças e fazer mudanças forçadas. Recentemente, por exemplo, o Verdão perdeu Estêvão, um dos principais jogadores do elenco na temporada, por lesão na coxa esquerda. Raphael Veiga, há dois, jogos é quem vem sendo opção, e foi um dos nomes do jogo, com dois gols marcados.

"Passamos uns meses difíceis, o lateral lesionou-se, os zagueiros se lesionaram um de cada vez, jogadores que não estavam em sua melhor forma. Aqui é muito difícil manter o sarrafo alto, mas mesmo com lesões, fomos encontrando soluções como equipe e a prova disso foi o jogo de hoje", declarou.

Agora, o Palmeiras tem mais dez jogos até o fim da temporada. O treinador evita fazer uma projeção e seguiu destacando a importância de um tempo maior para treinar. Atualmente, a equipe vem tendo intervalo de uma semana entre um jogo e outro.

"Vai ser jogo a jogo. O nosso calendário de água é duro, é difícil, mas como cada vez nós vamos jogar todos ao mesmo tempo, treinar bem durante a semana, preparar-nos bem durante a semana, desfrutar da vida, como eu vos disse, tenho mais tempo para desfrutar da vida, para conhecer novos amigos, para ir a novos restaurantes, coisa que eu nunca tinha ido, ou poucas vezes desde cheguei aqui em São Paulo, em família, com minhas filhas e minha mulher", contou.

"O futebol, como já disse, é a coisa mais importante das menos importantes, vocês aqui são realmente apaixonados por futebol. Me desculpem se eu digo isso, acho que é demasiada, mas entendo, mas é isso, é viver a nossa vida e quando for para jogar futebol e treinar, dar o nosso melhor como sempre fazemos. Os meus jogadores mais uma vez, digo: são incríveis, os nossos torcedores também, magnífico jogo, magnífica festa, lutar até o fim. Fomos presenteados pela nossa qualidade, podíamos ter matado o jogo mais cedo. O futebol é isto. Na parte, nosso adversário, na primeira bola: 1 a 1, tivemos transições para fazer o segundo, não conseguimos, e podíamos ter chegado ao final do jogo com um 1 a 1. Mas fizemos tudo o que podíamos fazer para virar e conseguimos sair daqui com três pontos que era o mais importante", finalizou.

O Palmeiras retorna a campo no próximo sábado, dia 5 de outubro, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).