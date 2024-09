Vitor Pereira vence ação no CAS, e Corinthians terá de pagar R$ 2,8 milhões

O Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar cerca de R$ 2,8 milhões ao técnico Vitor Pereira.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (27), o foro internacional concedeu causa ao técnico português, que cobrava uma série de direitos, inclusive salários atrasados, do Corinthians. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pelo UOL.

O valor da ação é de 465,7 mil euros (R$ 2,8 milhões na cotação atual), além do acréscimo de 5% em juros a partir de janeiro de 2023. Não cabe mais recurso ao clube.

Vitor Pereira havia processado o Corinthians também na Justiça do Trabalho, cobrando mais de R$ 7 milhões ao clube, mas perdeu. Ele foi condenado a pagar R$ 378.918,27 em honorários aos advogados da instituição e ainda pode recorrer da decisão.

Se o Corinthians tivesse perdido dele na Justiça do Trabalho, a gente teria que pagar R$ 2 milhões e pouco mais R$ 7 milhões. Agora, saiu a decisão do CAS. Como o Corinthians não havia pago [alguns valores] quando rescindiu com ele, agora terá de pagar, mas fica livre dos valores de ações trabalhistas. Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians

Membros da comissão técnica de Vitor Pereira seguiram o mesmo caminho, mas todos os processos no TRT foram favoráveis ao Timão.

O técnico deixou o comando do Corinthians em outubro de 2022, após perder Copa do Brasil para o Flamengo, alegando problemas familiares. Dois meses depois, foi anunciado pelo Rubro-Negro.