"Sou inocente", afirma Felipe Melo sobre acusação de amedrontar adolescente em condomínio

Na última quarta-feira, o atleta Felipe Melo, do Fluminense, foi acusado de amedrontar um torcedor do Botafogo de apenas 15 anos em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Nesta sexta, o jogador de 41 anos se pronunciou por meio de suas redes sociais e pontuou sua inocência no caso.

"Sempre existirão pessoas que se aproveitam de oportunidades para se beneficiar injustamente. O que tenho a dizer sobre o caso é que sou inocente; nenhuma palavra imputada a mim é real, e acredito fortemente no trabalho da polícia e na aplicação correta e justa da lei. 'Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará'", disse Felipe Melo em seu Instagram.

Na situação dita pela vítima, Felipe Melo teria questionado para que time o garoto torcia e, ao escutar a resposta (Botafogo), teria gritado com o rosto colado ao da vítima e perguntado se ele o achava "otário". Kauã Elias, companheiro do zagueiro no Fluminense, teria presenciado a cena e dito ao garoto para não ficar triste, porque o experiente jogador é "maluco".

"Ao longo da minha carreira de atleta profissional sempre fui exposto ao julgamento público por minhas condutas dentro e fora de campo. Como todo ser humano, cometi erros e acertos, mas, no final, acredito que meu profissionalismo e meu senso de humanidade sempre prevaleceram. Apesar do ônus que toda pessoa publicamente exposta carrega, devemos ter cuidado com os abusos de oportunistas", cravou Felipe Melo.

"Jamais ofenderia um torcedor, seja ele do time que for, em um momento de lazer com a minha família. Quem suporta a pressão dentro de um campo de futebol e é multicampeão como eu não pode levar em consideração provocações de torcedores; ao contrário, as recebi com compreensão", pontuou.

No dia do ocorrido, a assessoria de Felipe Melo publicou um comunicado no qual o jogador desmentiu as acusações. "O jogador Felipe Melo está concentrado, com foco total no jogo de hoje, e vai esclarecer o episódio somente após a partida. O atleta adianta, no entanto, que os fatos narrados não são verídicos e que vai tomar as providências jurídicas cabíveis".

Um dia antes do possível constrangimento, o Fluminense foi derrotado em um clássico justamente pelo Botafogo. Inclusive, Felipe Melo entrou nos minutos finais, perdeu a bola dentro da área e viu Luiz Henrique marcar o gol que garantiu a vitória do Glorioso por 1 a 0 no Maracanã.

O Fluminense volta aos gramados no domingo, às 16h (de Brasília), para encarar o Atlético-GO, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Antônio Accioly e o clube carioca, com 27 pontos e na 18ª colocação, precisa de uma vitória diante do lanterna para ter a chance de deixar a zona de rebaixamento.

Confira pronunciamento do Felipe Melo na íntegra:

"Ao longo da minha carreira de atleta profissional sempre fui exposto ao julgamento público por minhas condutas dentro e fora de campo. Como todo ser humano, cometi erros e acertos, mas, no final, acredito que meu profissionalismo e meu senso de humanidade sempre prevaleceram.

Apesar do ônus que toda pessoa publicamente exposta carrega, devemos ter cuidado com os abusos de oportunistas. Jamais ofenderia um torcedor, seja ele do time que for, em um momento de lazer com a minha família.

Quem suporta a pressão dentro de um campo de futebol e é multicampeão como eu não pode levar em consideração provocações de torcedores; ao contrário, as recebi com compreensão. Sempre existirão pessoas que se aproveitam de oportunidades para se beneficiar injustamente. O que tenho a dizer sobre o caso é que sou inocente; nenhuma palavra imputada a mim é real, e acredito fortemente no trabalho da polícia e na aplicação correta e justa da lei". "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará"