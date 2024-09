Sob pressão, Dorival ganha opções e vai convocar 'novo ataque' na seleção

Pressionado, Dorival Júnior anunciará a convocação da seleção brasileira com novidades para as Eliminatórias.

O que aconteceu

Dorival precisa vencer Chile e Peru nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente, para respirar no comando da seleção. A convocação será anunciada às 13h desta sexta-feira (27).

O presidente Ednaldo Rodrigues, da CBF, espera por uma melhora nos resultados e, principalmente, no desempenho da seleção brasileira. O quinto lugar na tabela incomoda.

Para esses duelos decisivos, o Brasil vai mexer no ataque. Há a expectativa pelas convocações de Raphinha, Savinho e Gabriel Martinelli. Estêvão, lesionado, deve ser desfalque.

Raphinha esteve suspenso, enquanto Savinho foi cortado por lesão. Martinelli retomou o protagonismo no Arsenal. O trio deve ser convocado ao lado de Rodrygo, Vini e Endrick. Raphinha, inclusive, tem ido bem como meia no Barcelona e pode ser uma uma possível solução para Dorival.

Luiz Henrique espera ser novamente chamado. Lucas Moura agora tem menos chance de ser lembrado.

Uma dúvida é a função de centroavante. Sem Pedro, Dorival convocou João Pedro para brigar por espaço com Endrick. Igor Jesus, do Botafogo, está na pré-lista. Na Copa América, Evanilson foi o escolhido.

Seleção ainda mais brazuca?

A pré-lista de Dorival Júnior indica que vários jogadores do Brasileirão devem ser chamados novamente.

Fabricio Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas e Gerson (Flamengo) e John, Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus (Botafogo) estão na relação, por exemplo.

Nos últimos duelos das Eliminatórias, os "europeus" ainda estavam em início de temporada e agora têm mais ritmo, o que pode pesar nas escolhas.

Os representantes do Campeonato Brasileiro contra Equador e Paraguai foram William (Cruzeiro), Guilherme Arana (Atlético-MG), Gerson (Flamengo), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo) e Lucas Moura (São Paulo).

Defesa e meio-campo

Do meio para trás, o Brasil deve ter menos mudanças para esses compromissos nas Eliminatórias.

No gol, apesar de John na pré-lista, os convocados devem ser Alisson, Ederson e Bento novamente.

As laterais devem ter Danilo na direita e Guilherme Arana e Wendell na esquerda. Com Yan Couto à disposição, William pode ficar fora. Vanderson e Caio Henrique, do Monaco, são dois dos nomes que esperam uma chance.

Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Beraldo são os mais cotados na zaga. Nomes como Murillo e Bremer esperam ser surpreendidos com uma chance.

André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes e Lucas Paquetá são prováveis convocações. Nos últimos jogos, Dorival ocupou uma vaga do meio com Rodrygo. Dessa vez, um sexto meio-campista de origem pode pintar, como Ederson, da Atalanta.