São Paulo se reapresenta e inicia preparação para o Majestoso pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, o São Paulo se reapresentou após a eliminação para o Botafogo, pelas quartas de finais da Libertadores. O Tricolor, portanto, realizou o primeiro treino, no CT da Barra Funda, de olho no Corinthians.

Zubeldía dividiu o elenco em dois, com uma parte formada pelos atletas que mais atuaram no duelo pela competição continental, na última quarta-feira. Essa parte do grupo realizou um circuito de recuperação na parte interna e no gramado.

O restante, por sua vez, trabalho no campo. As atividades com bola contaram com fundamentos técnicos, de posse de bola, saídas longas e um trabalho de enfretamento entre as equipes.

Para a partida, o São Paulo ganhou o desfalque de Michel Araújo, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial na região durante o treino. Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda), Alisson (cirurgia no tornozelo direito) e o lateral Patryck (fratura na clavícula direita) completam a lista de baixas certas.

Ferreirinha, por sua vez, avançou na recuperação de lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda, mas é dúvida. O confronto contra o Corinthians, pela 28ª rodada do Brasileirão, está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) deste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.