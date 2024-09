Santos tem oito pendurados e pode ter desfalques na reta final da Série B

O Santos tem uma preocupação visando a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o confronto contra o Operário-PR, neste sábado, o Peixe tem oito jogadores pendurados e pode ganhar desfalques para o embate contra o Goiás, na rodada seguinte.

Dos oito pendurados, cinco são titulares absolutos da equipe comandada por Fábio Carille. São eles: o zagueiro Gil, o lateral esquerdo Escobar, os volantes João Schmidt e Diego Pituca, e o meio-campista Giuliano. Além deles, o lateral direito Rodrigo Ferreira e os volantes Tomás Rincón e Sandry também têm dois cartões.

Se qualquer um deles for amarelado neste sábado, diante do Operário, ficará de fora do duelo diante do Goiás, válido pela 30ª rodada da Série B. O jogo será fora de casa, na Serrinha, na outra segunda-feira, dia 7 de outubro.

A lista poderia ser ainda mais longa. Estes oito atletas já estavam pendurados para o jogo contra o Novorizontino, na segunda-feira, que terminou empatado por 1 a 1. No entanto, nenhum jogador do Peixe levou amarelo.

Desta forma, não houve novos pendurados, tampouco ausências por suspensão para a partida deste sábado, contra o Operário-PR. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), na Vila Viva Sorte.

Trata-se de um compromisso importante para o Santos. No momento, a equipe alvinegra figura no segundo lugar da tabela, com 50 pontos, um abaixo do Novorizontino. O Peixe, portanto, pode reassumir a liderança se vencer o duelo e contar com um tropeço do Tigre, diante da Ponte Preta, na segunda-feira.

Seguindo as contas do técnico Fábio Carille, o time precisa alcançar 63 pontos para assegurar o retorno à Série A. Ou seja, a equipe tem que vencer, pelo menos, quatro das últimas dez partidas na Segunda Divisão.