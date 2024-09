Rodri, do Manchester City, passa por cirurgia, e não joga mais na temporada

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador Pep Guardiola, do Manchester City, informou que o volante Rodri passou por cirurgia no joelho nesta manhã. O comandante ainda confirmou que o jogador perderá o restante da temporada europeia.

"Ele foi operado nesta manhã, ligamento cruzado anterior do joelho e parte do menisco. Na próxima temporada ele estará conosco. Esta temporada acabou (para Rodri). Infelizmente, recebemos as piores notícias, mas foi o que aconteceu, estaremos aqui para apoiá-lo e seguir em frente, passo a passo", disse.

A lesão de Rodri ocorreu no jogo entre Manchester City e Arsenal, disputado no último domingo, no Etihad Stadium. Aos 16 minutos da primeira etapa, ao tentar sair da marcação de Partney em um escanteio, o jogador prendeu o joelho e caiu no chão, precisando ser substituto.

Campeão com a Espanha e eleito o craque da Eurocopa 2024, o nome de Rodri vinha ganhando força para vencer o prêmio da Bola de Ouro, que coroa o melhor jogador do mundo na temporada. Seus principais concorrentes eram o brasileiro Vini Jr., e o inglês Jude Bellingham, ambos do Real Madrid.

Sem Rodri, o Manchester City entra em campo neste sábado, às 8h30 (de Brasília), contra o Newcastle. A partida será realizada no St. James Park e é válida pelo Campeonato Inglês.