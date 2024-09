Estrelas olímpicas do skate fazem 'duelo de manobras' em evento inédito

Grandes nomes do skate mundial participaram de um evento em São Paulo para mostrar manobras ao público e celebrar a modalidade. O Red Bull Drop In Tour teve pela primeira vez sua exibição na América do Sul nesta sexta (27).

O que aconteceu

Os brasileiros Felipe Gustavo, Yndiara Asp, Leticia Bufoni e Sandro Dias marcaram presença. De veteranos a promessas, skatistas internacionais como Ryan Sheckler, Jamie Foy e Margie Didal também estiveram.

O Red Bull Drop In Tour é uma oportunidade de aproximar o público do skate. Os atletas convidados fizeram demonstrações de manobras em um circuito no Bom Retiro Skatepark.

A próxima parada será Florianópolis, no Trindade Skatepark, no domingo (29). A turnê sul-americana teve início na sexta (27) em São Paulo, mas já passou por Ásia, Europa, Oceania e América do Norte.

Buenos Aires (Argentina) e Santiago (Chile) recebem as últimas duas datas do evento, em 2 e 5 de outubro, respectivamente. O Red Bull Drop In é gratuito a todos os públicos.