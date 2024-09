PSG vence Rennes, mantém invencibilidade e aumenta vantagem na liderança do Campeonato Francês

Nesta sexta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Francês, o PSG venceu o Rennes por 3 a 1, no Parque dos Príncipes, em Paris. Barcola (2) e Lee Kang-in marcaram para os donos da casa, enquanto Arnald Kalimuendo descontou para os visitantes.

Ainda invicto, o PSG, com 16 pontos, aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Francês em relação ao Olympique de Marseille a ao Monaco, que aparecem logo atrás com 13 pontos. Ambas as equipes ainda entram em campo pela sexta rodada. O Rennes, por sua vez, continuou com sete pontos, na sexta posição.

O PSG volta aos gramados na próxima terça-feira (1º), para enfrentar o Arsenal, no Emirates Stadium, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da Liga dos Campeões. Pela sétima rodada do Francês, o clube parisiense atua apenas no dia 6 de outubro, um domingo, quando encara o Nice, fora de casa. Do outro lado, o Rennes no dia 5 de outubro, recebe o Monaco às 16h.

O PSG inaugurou o marcador aos 30 minutos do primeiro tempo. Ousmane Dembelé serviu Barcola, que não desperdiçou a chance e balançou as redes defendidas por Mandanda.

O segundo gol dos parisiense saiu apenas na etapa complementar, aos 13 minutos. Lee Kang-in aumentou a vantagem dos mandantes no Parque dos Príncipes. Dez minutos depois, aos 23, o PSG cravou o terceiro tento, desta vez, novamente com Barcola, que recebeu assistência de Hakimi.

Aos 30 minutos, Arnald Kalimuendo descontou para os Rennes após uma cobrança de pênalti, porém não foi o suficiente para impedir o revés.