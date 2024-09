Palmeiras x Atlético-MG: veja informações e prováveis escalações do jogo da 28ª rodada do Brasileirão

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

O Palmeiras retorna ao estádio do Guarani pouco mais de um mês depois de seu último jogo lá, que foi uma goleada por 5 a 0 sobre o Cuiabá. O Verdão, dessa vez, não terá o Allianz Parque à disposição devido a um evento musical que acontece no domingo.

Do lado palmeirense, a equipe tem foco 100% no Campeonato Brasileiro e vem de uma sequência de cinco vitórias, sendo a última delas a de 1 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha. O Palmeiras ocupa, no momento, a vice-liderança da competição, com 53 pontos conquistados, três atrás do líder Botafogo.

Enquanto do outro lado, o Atlético-MG ainda divide as atenções com a Copa Libertadores. Antes de enfrentar o Alviverde, o Galo garantiu vaga na semifinal da competição continental depois de vencer o Fluminense, por 2 a 0. No Brasileirão, o time mineiro vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino e é o nono colocado, com 36 pontos.

Para a partida, o Palmeiras segue com o desfalque do atacante Estêvão, com lesão na coxa esquerda. O lateral direito Mayke (lesão na panturrilha direita) e o goleiro Marcelo Lomba (pubalgia) começaram o processo de transição física durante a semana. O arqueiro vem treinando no gramado e pode ficar à disposição. Marcos Rocha (mialgia na coxa direita), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) também são baixas.

Os volantes Richard Ríos e Zé Rafael cumprirão suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, Caio Paulista retorna depois de cumprir suspensão contra o Vasco.

Os desfalques do Galo começam pelo técnico Gabriel Milito, que cumprirá suspensão automática, depois de receber o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino. A equipe ainda não poderá contar com Matías Zaracho (hérnia do esporte), Renzo Saravia (lesão na coxa direita) e Otávio (lesão no ombro).

Bernard, que sofreu uma entorse no joelho direito no duelo do meio da semana, também não deve jogar, assim como Alisson (lesão na coxa esquerda), que em fase de transição física. Por outro lado, o clube tem a expectativa de ter o retorno de Vargas, que se recuperou de lesão na panturrilha esquerda.

O Galo ainda deve poupar alguns de seus jogadores para evitar um desgaste maior. Palmeiras e Atlético-MG se enfrentaram pela última vez em compromisso da nona rodada do Brasileirão. O Verdão levou a melhor e venceu por 4 a 0, na Arena MRV.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)



Data: 28 de setembro de 2024 (sábado)



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho e Mauricio, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Lyanco, Alonso e Rubens; Fausto Vera, Alan Franco e Igor Gomes; Cadu (Hulk), Palacios e Deyverson (Alan Kardec)



Técnico: Leandro Ávila (auxiliar)