Palmeiras fecha preparação, e Abel deve fazer mudanças para enfrentar o Atlético-MG; veja time provável

O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol. O elenco praticou cruzamentos, ultrapassagens, finalizações e fez uma atividade recreativa.

Para o duelo contra o time mineiro, o Verdão terá os retornos do meio-campista Gabriel Menino, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, e do lateral esquerdo Caio Paulista, que cumpriu suspensão diante do Vasco.

Por outro lado, os meio-campistas Richard Ríos e Zé Rafael receberam o terceiro cartão amarelo no duelo contra o time carioca e viraram baixas. Os outros desfalques são Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) e Marcos Rocha (mialgia na coxa direita).

O lateral direito Mayke e o goleiro Marcelo Lomba estão em processo de transição física, mas não devem estar à disposição do técnico Abel Ferreira. O lateral direito se recupera de uma lesão na panturrilha direita, enquanto o goleiro trata de uma pubalgia. O atacante Estêvão (lesão na coxa esquerda) também segue fora.

Um provável Palmeiras para enfrentar o Atlético-MG tem: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho e Mauricio, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.