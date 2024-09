'Mundo paralelo': Milly detona coletiva de Tite após queda na Libertadores

Durante o Fim de Papo desta sexta (27), a colunista Milly Lacombe criticou a coletiva de Tite após a eliminação do Flamengo na Copa Libertadores da América.

Na opinião de Milly, toda a entrevista foi "desconectada da realidade". A jornalista apontou que Tite, inclusive, negou algo que ele mesmo disse na entrevista do jogo anterior contra o Peñarol.

O Tite vai lá e dá uma entrevista totalmente desconectada da realidade. Parece que acabou o jogo, todo mundo entrou em um universo paralelo e o Tite deu a entrevista a partir do Adorável Mundo de Adenor. Não fazia sentido que ele estava falando. Nem o fato de "nunca prometi". Ele fala para cobrar e não quer que cobrem.

Milly Lacombe

Efeito Memphis? Corinthians respondeu chamado da torcida, diz Milly

Na opinião de Milly, o Corinthians não melhorou graças às contratações da janela de transferências do meio do ano ou à chegada de Ramón Diaz, mas sim graças à torcida. Milly destacou que os torcedores continuaram apoiando o time mesmo quando este estava muito mal, e que isso fez toda a diferença.

