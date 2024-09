Michel Araújo sofre lesão no joelho em treino e vira desfalque no São Paulo

No treino do São Paulo desta sexta-feira, o meia Michel Araújo sofreu um trauma no joelho esquerdo. Após exames de imagem, foi diagnosticada uma lesão no ligamento colateral medial na região.

O uruguaio, então, iniciou o processo de recuperação no REFFIS. O período para a retomada do jogador não foi divulgado.

Meio-campista de origem, Michel Araújo também atuou na lateral esquerda quando necessário. Reserva imediato de Welington, Patryck está fora por uma fratura na clavícula direita.

No São Paulo desde 2023, o uruguaio foi adquirido em definitivo neste ano. Ao todo, ele participou de 86 jogos, com quatro gols, cinco assistências e da conquista inédita da Copa do Brasil.

Sem Michel Araújo, o Tricolor enfrenta o Corinthians, pela 28ª rodada do Brasileirão, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Com 44 pontos, a equipe de Zubeldía está em quinto lugar.