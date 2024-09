Meia do Palmeiras valoriza "luta" do time e conta com apoio da torcida para decisão do Brasileiro sub-20

O sub-20 do Palmeiras está se preparando para a decisão do Campeonato Brasileiro da categoria. A equipe alviverde enfrenta o Cruzeiro, no jogo de volta, no Allianz Parque, na segunda-feira. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

No primeiro jogo, em Belo Horizonte, o Verdão arrancou um empate nos minutos finais do confronto, que terminou com o placar de 2 a 2. O meia Rafael Coutinho valorizou a luta da equipe para buscar a igualdade e espera contar com o apoio da torcida.

"Sabíamos que seria um jogo difícil, na casa deles, com a torcida do Cruzeiro, e toda a equipe está de parabéns pela luta e a entrega, e a dedicação até o final para conseguirmos o empate, e agora é se preparar bastante para o jogo da volta, e buscarmos mais esse título para base do Palmeiras", disse Rafael Coutinho.

O atleta afirmou que a equipe está se preparando forte, e que vai desde o início com muito foco e entrega para buscar o troféu. Campeão em 2018 e 2022, o Verdão vai em busca do tricampeonato. Os torcedores poderão assistir à partida, no Allianz, de forma gratuita.

"Não vai faltar luta, entrega e foco da nossa equipe, e vamos buscar fazer um grande jogo na nossa casa, com o apoio do torcedor, para que se tudo der certo, podermos confirmar o título, e trazer essa alegria para a torcida Alviverde", completou.