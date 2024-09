Julio Gomes: Brasil precisa superar Neymar, mas ele vai voltar pra seleção

O colunista Julio Gomes avaliou a convocação de Dorival Jr. para as Eliminatórias da Copa e comentou a resposta do treinador sobre o período de um ano sem Neymar na seleção brasileira. Na opinião dele, o craque não deveria mais ser convocado, mas retornará em breve por causa da percepção geral de que o time piorou sem ele.

'Neymar vai voltar pra seleção': "Eu era e sou dos que defendem que o Brasil precisa virar a página do Neymar. O Brasil deveria parar de convocar o Neymar e não tê-lo mais na seleção brasileira, tudo gira em torno dele e da agenda dele. Agora, se tem uma certeza, talvez a única, que saia desse último anos e meio de seleção brasileira, desde a saída do Tite e da lesão do Neymar, é que ele vai voltar pra seleção".

Quando Neymar voltar, talvez melhore?: "O Brasil jogou tão mal e conseguiu resultados tão ruins nesse período, na minha opinião pelas mais variadas razões, não pela ausência do Neymar, mas em que o Dorival vai se apegar? Quando voltar o Neymar, talvez melhore. Isso para mim hoje ficou mais claro do que nunca pela resposta dele".

O que disse Dorival Jr.