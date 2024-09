Julio Gomes: Arroz com feijão do Dorival não vai trazer o hexa pra seleção

O colunista Julio Gomes comentou a convocação de Dorival Jr. para os jogos das Eliminatórias da Copa e destacou que o treinador precisa "sair da caixinha". Na visão dele, não é fazendo seu famoso feijão com arroz que Dorival vai trazer o hexa para a seleção brasileira.

'Arroz com feijão do Dorival': "O Dorival está sendo conservador em cima de uma ideia que ele entende que é básica. O Dorival assume a seleção no contexto de que o Diniz era um inventor, inventa e tira os caras de posição, então quando o Dorival vem e faz o arroz com feijão contra Inglaterra e Espanha, ele foi aplaudido de pé. O contexto era de 'não queremos invenções', 'queremos o arroz com feijão'. Ele captou essa mensagem, ele já é mais do arroz com feijão mesmo, e falou 'é nisso que vou seguir'".

'Dorival precisa sair da caixinha': "O Dorival está pecando por não pensar fora da caixa. Não é arroz com feijão que vai dar o hexa para o Brasil. Não é o arroz com feijão, esse é um erro. O Dorival precisa sair da caixinha, essa é a hora, ele precisa testar muitas coisas, não é a repetição o segredo, é testar muitas coisas diferentes para depois, lá na frente, encontrar a fórmula que agradou mais e insistir com ela nos meses que antecedem a Copa do Mundo".