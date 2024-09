Ituano é derrotado pelo Paysandu e desperdiça a chance de dormir fora do Z4 da Série B

Nesta sexta-feira, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ituano visitou o Paysandu no Estádio Leônidas Sodré de Castro e perdeu por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado por João Pedro.

Com o resultado negativo, o Galo de Itu desperdiçou a chance de dormir fora da zona de rebaixamento da competição. Assim, ficou estacionado em 18º, com os mesmos 28 pontos. O Botafogo-SP, com 31 somados, é o primeiro time fora do Z4. Do outro lado, o Paysandu se distanciou da zona de perigo, já que alcançou a 14ª posição, agora com 33 conquistados.

O Ituano retorna aos gramados no próximo sábado (5), contra o Guarani, pela 30ª rodada da Série B. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Doutor Novelli Junior. Já o Paysandu encara o CRB na sexta-feira (4), também pela 30ª rodada. Desta vez a partida acontece às 20h, no Estádio Rei Pelé.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paysandu Sport Club (@paysandu)

O tento da vitória do Paysandu saiu aos seis minutos da etapa inicial, com João Pedro. O atleta recebeu ótimo cruzamento de Jean Dias e , de cabeça, completou no canto do goleiro Jefferson Paulino.