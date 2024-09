Igor Jesus fala sobre primeira convocação para a Seleção Brasileira: "meu sonho de criança"

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira a lista dos jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira nas próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, em outubro. O atacante Igor Jesus, do Botafogo, foi um dos destaques entre os nomes chamados pelo treinador. Em um vídeo divulgado pelo Glorioso, o jogador de 23 anos se mostrou muito feliz com a oportunidade, revelando estar realizando um sonho.

"Estava falando com a minha mãe. O pessoal está em festa lá. Era o meu sonho desde criança (ser convocado pela Seleção Brasileira) e, hoje estar podendo realizar isso, é muito gratificante", disse o atacante em vídeo postado pelo Botafogo no Instagram.

Igor Jesus chegou ao Botafogo em julho deste ano, vindo do Shabab Al-Ahli, da Arábia Saudita. O atacante, revelado nas categorias de base do Coritiba, assinou um pré-contrato com o Fogão em fevereiro, estreando pelo clube carioca apenas no dia 17 de julho, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.

Desde então, Igor Jesus se tornou peça fundamental no time do técnico Artur Jorge. Em 17 jogos pelo Botafogo nesta temporada, o atleta de 23 anos marcou seis gols e deu uma assistência.