Hansi Flick fala sobre as situações de Gavi e Frenkie de Jong, mas não dá data para retorno

Apesar de estarem na fase final da recuperação, Gavi e Frenkie de Jong ainda não devem reforçar o Barcelona diante do Osasuna, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, no estádio El Sadar, de acordo com o treinador Hansi Flick.

"Gostei do que vi nos treinos. Gavi também está se recuperando bem, está em um bom momento. No caso do Frenkie, ele está perto de se recuperar para nos ajudar. É bom vê-lo. Acho que ele vai tirar um dia de folga amanhã. Ele treinou muito e precisa de tempo para se recuperar", disse Hansi Flick.

De Jong não entra em campo desde o dia 21 de abril, quando o Barcelona visitou o Real Madrid, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O holandês saiu lesionado ainda antes do intervalo, depois de sofrer uma entorse no tornozelo direito.

"O problema para ele não é a semana normal. É um jogador experiente, que pode me ajudar mesmo que jogue vinte minutos, mas temos que ver como ele evolui. Veremos na próxima semana", completou o treinador alemão sobre Frenkie de Jong.

O caso de Gavi foi mais grave. O meia espanhol precisou passar por cirurgia depois de sofrer uma ruptura completa no ligamento cruzado anterior do joelho direito e uma lesão associada no menisco lateral. O jogador se machucou na partida entre Espanha e Geórgia, pelas Eliminatórias para a Eurocopa, no dia 19 de novembro de 2023.

Na próxima terça-feira (1/10), o Barcelona recebe o Young Boys, da Suíça, às 16 horas, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. Depois da derrota na estreia, o clube espanhol precisa vencer para não se complicar na competição e pode preservar os jogadores para esta partida.