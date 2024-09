Fortaleza terá patrocínio pontual para partida contra o Cuiabá pelo Brasileirão

O Fortaleza terá uma novidade em seu uniforme para a partida do próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Cuiabá. Nesta sexta-feira, o Leão do Pici anunciou que fechou um acordo de patrocínio pontual com a Sotintas, e a marca estampará a barra frente da camisa no confronto válido pelo Brasileirão, na Arena Castelão.

Gerente comercial do Fortaleza, Arthur Marinho comemorou o acordo com a empresa que atua no mercado de tintas automotivas, industriais e imobiliárias.

"A Sotintas é uma empresa genuinamente cearense, atende aqui em Fortaleza e ter essa parceria nos deixa muito felizes em juntar essa duas forças. Temos o orgulho de fechar esse patrocínio e a garantia de um laço importante entre a empresa e os torcedores do Leão", falou.

Raimundo Paz e Victor Emmanuel, fundadores da Sotintas, ainda reveleram que são torcedores do Fortaleza. A dupla também celebrou o sucesso da negociação.

"Nós, da Sotintas, torcedores apaixonados pelo Fortaleza e apoiadores em todos os momentos de luta e de glória, sempre tivemos o sonho de ter o nome da nossa empresa Sotintas estampado no Manto do Leão. Esse dia chegou e para nós é motivo de muita alegria, um momento que ficará eternamente estampado na memória de todos que fazem a Sotintas", contaram.

Dentro do gramado, o Fortaleza vive grande momento no Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici é o terceiro colocado da tabela, com 52 pontos, quatro a menos do líder Botafogo.

Apesar da boa fase na liga nacional, a equipe foi eliminada da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana nas últimas semanas. Assim, o Brasileirão é a única competição que resta para o Fortaleza na temporada.