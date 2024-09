Fora da Libertadores, Fluminense tem 7 confrontos diretos para evitar queda

A eliminação da Copa Libertadores da América foi um golpe duro para o Fluminense, mas não há muito tempo para o elenco se lamentar pelo resultado. Agora, o time deve concentrar todas as suas forças para sair da zona de rebaixamento no Brasileirão 2024.

Em 18º lugar na classificação, o Fluminense tem mais 12 jogos pela competição nacional. Sete deles são fundamentais para as pretensões do Tricolor carioca, ou seja, confrontos diretos com adversários que também brigam contra o rebaixamento.

O primeiro deles será já neste domingo. O Fluminense enfrentará o lanterna Atlético-GO, na capital goiana. O Dragão acumula três derrotas seguidas e, com apenas 18 pontos, tem chances reduzidas de permanecer na elite nacional em 2025.

Os outros jogos que o Tricolor não pode vacilar são contra o Vitória (31ª rodada), Grêmio (32ª rodada), Criciúma (rodada 35ª rodada), Cuiabá (37ª rodada), além de ter dois confrontos contra o Athletico-PR, um deles adiado na 17ª rodada e o outro válido pela 36ª rodada.

Na reta final do Brasileirão, o Fluminense enfrentará também adversários que estão na metade superior da tabela de classificação: Cruzeiro, Flamengo, Internacional, Fortaleza e Palmeiras.

Se ganhar seis dos últimos 12 jogos do Brasileirão, o Fluminense chegará aos 45 pontos e teria boas chances de sair da zona de rebaixamento. O grande problema é que o time, em 26 rodadas, venceu apenas sete partidas.