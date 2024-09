'Flamengo fez campanha vergonhosa na Libertadores', diz Mauro Cezar

Direto do Uruguai, onde acompanhou a queda do Flamengo na Libertadores, Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola que o time de Tite fez uma campanha vergonhosa na competição continental. O colunista do UOL falou sobre a pergunta que fez ao treinador e destacou que ele tem responsabilidade na eliminação.

'Eu perguntei para o Tite...': "Eu perguntei para o Tite: depois de perder duas vezes pro Bolívar, uma vez pro Palestino, uma pro Peñarol em casa e ficar 167 minutos depois do gol do Peñarol jogando em cima do adversário e não conseguir empatar, ou seja, é uma campanha de Libertadores evidentemente horrorosa, péssima, qual era a avaliação que ele fazia do trabalho dele e da comissão técnica? E ele falou que tem que analisar, que precisa de tempo".

'Flamengo fez campanha vergonhosa na Libertadores': "É evidente que o Tite tem responsabilidade. Eu divido o Flamengo assim: na Copa do Brasil a campanha é boa, eliminou o Palmeiras, eliminou o Bahia e está na semifinal. No Campeonato Brasileiro, mediana, razoável, é quarto colocado, é pouco pro Flamengo, claro que é pouco, mas não está brigando contra rebaixamento e nem está no meio da tabela, como, por exemplo, o Atlético-MG, com um elenco também muito bom. É uma campanha razoável no Brasileirão, aquém daquilo que se espera, mas na Libertadores a campanha foi muito ruim, vergonhosa até por conta dos resultados que eu falei. O Flamengo se classificou com alguma dificuldade numa fase de grupos com um grupo fraco e foi um dos times de menor pontuação durante a competição".

