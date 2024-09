Cadeirada em argentino e Nego do Borel pilhado: assista às encaradas do FMS

A coletiva do Fight Music Show 5, ocorrida nesta quinta-feira (26) na São Paulo Expo, teve encaradas com empurrões, peruca, camisa do Brasil rasgada e até cadeirada de Popó em argentino.

Quatro lutadores protagonizaram os momentos mais tensos do evento: Popó, El Chino, Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita — o último da lista é fisiculturista e filho de Otávio Mesquita.

O UOL detalhou como foi cada encarada. O FMS 5 ocorre no dia 12 de outubro e traz em seu card desde atletas consagrados, como o tetracampeão mundial e Esquiva Falcão, até personalidades do entretenimento, como MC Livinho e os ex-BBBs Lucas Penteado e Hadballa.

Reyphysique e Capial x Pobre Loco e Júnior Dublê

Sem a presença de Pobre Loco, o momento acabou sendo protagonizado por Dublê, que trocou farpas ironizou a postura de Reyphysique. Com Capial, o youtuber mostrou clima mais ameno. Os quatro vão fazer uma luta de duplas.

Esquiva Falcão x Morramad Araújo

Bicampeão brasileiro de boxe, Morramad surpreendeu o prata olímpico Esquiva Falcão com um empurrão em meio à encarada. O medalhista ameaçou, mas não revidou.

Thomaz Costa x Lucas Penteado

O ator e o ex-BBB mostraram tensão, mas não esboçaram qualquer palavra durante o "testa com testa". Os dois haviam se provocado ainda na coletiva — Penteado chamou o rival de "comédia", e Thomaz debochou na resposta.

Lucas Viana x Hadballa

Sem a presença de Hadballa, que está na Europa, Lucas Viana apenas cumpriu o protocolo. Ele subiu ao palco, cumprimentou Mamá Brito (CEO do FMS) e classificou o adversário como "medroso" antes de sair de cena

Luiz Otávio Mesquita x Nego do Borel

Os dois protagonizaram a encarada mais tensa, com direito a deboche e empurrão. O fisiculturista apareceu com uma peruca loira na frente do cantor — o músico chegou a ser denunciado, em 2021, por violência doméstica contra uma ex-namorada. Nego do Borel não deixou barato e surpreendeu o rival com um empurrão. Eles, que quase chegaram às vias de fato pouco antes, precisaram ser separados em meio ao clima quente.

Mc Livinho x Fe Alves

O cantor e o empresário se provocaram, mas não chegaram a trocar agressões. Livinho sorriu e fez dancinhas, enquanto Fe Alves se mostrou mais concentrado e não deu margem para brincadeiras.

Popó x El Chino

O ápice da encarada ocorreu na encarada da principal luta do FMS 5. Depois de quase trocar cabeçadas com o brasileiro, o argentino deu um empurrão em Popó.

El Chino rasgou camisa do Brasil e tomou cadeirada de Popó Imagem: Bruno Madrid/UOL

El Chino ainda tirou do bolso uma camisa da seleção brasileira e rasgou na frente do tetracampeão, deixando o público presente na São Paulo Expo chocado.

Popó não deixou barato: ele pegou uma cadeira e arremessou na direção do rival. O argentino acabou atingido e até tentou revidar, mas acabou contido pelos seguranças.

Veja o card do FMS 5