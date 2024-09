Fifa realiza inspeção no Beira-Rio para Copa do Mundo feminina de 2027

Na última quinta-feira, uma equipe técnica da Fifa visitou o Beira-Rio, casa do Internacional, para a inspeção oficial do estádio como uma das possíveis sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027.

A visita se estendeu por todo o dia e contou com a participação de autoridades da Prefeitura de Porto Alegre, da Brigada Militar, da EPTC e da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), além da direção e funcionários do Colorado.

A inspeção da Fifa avaliou diversas instalações do clube, incluindo vestiários, campo, áreas de imprensa e espaços de hospitalidade. Também foram discutidos aspectos relacionados ao suporte do estádio para grandes eventos, com uma verificação minuciosa de catracas, rampas e portões de acesso.

Durante a visita à zona de competição e imprensa, a equipe liderada por Rhiannon Martin, chefe do departamento da Copa do Mundo Feminina, elogiou as instalações do Beira-Rio, destacando sua conformidade com os padrões da Copa do Mundo e o legado deixado pelo torneio masculino de 2014, quando o estádio foi um dos palcos do torneio.

Rhiannon Martin comentou da Copa do Mundo feminina ser realizada na América Latina pela primeira vez: "Não vemos a hora".

A turnê da equipe da Fifa, começou na última quarta-feira, no Rio de Janeiro, com uma visita ao Estádio do Maracanã. O grupo de especialistas operacionais da Fifa irá realizar inspeções nas 12 cidades-sede candidatas, que são: Belém (Estádio Mangueirão), Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Cuiabá (Arena Pantanal), Fortaleza (Arena Castelão), Manaus (Arena da Amazônia), Natal (Arena das Dunas), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena de São Paulo).

O anúncio das cidades-sede da próxima Copa do Mundo Feminina está previsto para o início de 2025. Serão necessários, pelo menos, oito estádios para a realização do torneio, que está agendado para acontecer entre junho e julho de 2027.