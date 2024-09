Ex-atacante Reinaldo, campeão do mundo com o Flamengo, morre aos 70 anos

O ex-atacante Reinaldo Francisco de Oliveira morreu na noite desta quinta-feira (26), aos 70 anos. Ele foi campeão do Mundial de 1981 com o Flamengo.

O que aconteceu

Reinaldo foi vítima de um infarto. Ele será sepultado nesta sexta (27), a partir das 10h, em Parnamirim (RN).

Natural de Natal, ele era presidente do Potiguar Esporte Clube. A equipe está sem divisão nacional.

Reinaldo ao lado do goleiro Raul no poster do Flamengo campeão do Mundial de 1981 Imagem: Reprodução/Redes sociais

Fez parte do time do Flamengo campeão da Libertadores e do Mundial — era reserva e não entrou em campo pelos torneios. Chegou ao Rubro-negro em 1981 e ficou até o ano seguinte, tendo conquistou ainda o Carioca (1981) e o Brasileirão (1982).

Reinaldo também teve passagens por Inter e Santos. Ele foi revelado pelo América-RN e terminou a carreira no ABC, que lamentou a morte do ex-jogador.

A diretoria do ABC Futebol Clube manifesta seus sentimentos e solidariedade pelo falecimento do ex-jogador do Mais Querido Reinaldo Francisco de Oliveira. Reinaldo tinha 70 anos e faleceu na noite desta quinta-feira (26), vítima de um infarto. ABC, em nota