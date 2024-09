ESPN exibirá jogos de Atlético-MG e Corinthians nas semifinais da Libertadores e Sudamericana

A ESPN definiu nesta sexta-feira suas exibições nas semifinais das competições CONMEBOL. O canal, juntamente com a plataforma de streaming Disney+, transmitirá com exclusividade o confronto entre Atlético-MG e River Plate pela Libertadores, e terá o os jogos entre Corinthians e Racing como atração para todo Brasil.

Após eliminar San Lorenzo e Fluminense na trajetória até as semifinais, o Atlético-MG enfrentará o principal clube internacional vivo na disputa pelo título da Libertadores e dono do estádio que sediará a final deste ano, o River Plate (ARG). Os jogos de ida e volta acontecem nos dias 23 e 30 de outubro respectivamente, com exibição ao vivo e exclusiva da ESPN e Disney+ às 21h30 (de Brasília).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Libertadores (@libertadoresbr)

Pela Sudamericana, o Corinthians também terá pela frente o principal clube internacional na disputa pelo torneio continental. O alvinegro paulista encara o Racing, da Argentina, em partidas que estão marcadas para os dias 24 e 31 de outubro. Os jogos serão destaques da ESPN e Disney+ às 21h30.

Casa do futebol sul-americano, a ESPN e o Disney+ são os únicos players detentores das três competições continentais da CONMEBOL no Brasil. O canal e a plataforma de streaming se prepararam para a transmissão das finais dos torneios, que estão marcadas para o dia 23 de novembro (Sudamericana) e 30 de novembro (Libertadores).