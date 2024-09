Especulado no Real Madrid, Vitor Reis garante foco no Palmeiras e diz: "Quero ganhar títulos"

Com contrato com o Palmeiras até 2028, o zagueiro Vitor Reis, de 18 anos, vem despertando o interesse de gigantes europeus, entre eles, o Real Madrid. Apesar disso, o jovem jogador comentou estar focado no Verdão e que tem o desejo de ganhar títulos pelo clube.

"Hoje meu pensamento está totalmente no Palmeiras, em fazer minha história no clube. Procuro pensar no dia a dia, ainda sou muito jovem e acabei de começar minha carreira profissional. Quero ganhar títulos com o Palmeiras e me consolidar", disse ao jornal espanhol Diário As.

Neste ano, o único título que o Palmeiras ainda pode conquistar é o Campeonato Brasileiro. A equipe paulista ocupa a segunda colocação da tabela, com 53 pontos, três a menos que o líder Botafogo.

Desde que estreou pelo Palmeiras, no fim de junho, Vitor Reis já realizou 14 partidas e marcou dois gols, um contra o Corinthians e outro diante do Flamengo. O zagueiro contou o que sonha e espera para seu futuro.

"Acho que todo jogador sonha com a Seleção Brasileira, e para mim não é diferente. Sei que ainda sou jovem, mas já tive diversas oportunidades nas categorias de base e naturalmente espero tê-las na categoria principal. Mas sei que isso vai depender do que eu fizer hoje no Palmeiras, então preciso me dedicar ao máximo aqui, conquistar títulos e depois seguir com outros objetivos pessoais", falou.

Vitor Reis engatou uma sequência de nove jogos consecutivos, entretanto, sofreu um edema na coxa e desfalcou o Palmeiras por pouco menos de um mês. No entanto, apesar de estar recuperado, não esteve em campo nas últimas duas partidas do Verdão, ficando como opção no banco de reservas.

Agora, o atleta espera por uma oportunidade no próximo jogo do Palmeiras. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Atlético-MG neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).