Espanhóis Tommy Robredo e Fernando Verdasco perdem para brasileiros em torneio-exibição no DF

O Time Arena BRB Nilson Nelson, formado pelo espanhol Fernando Verdasco e os brasileiros João Menezes e Marcelo Demoliner, saiu na frente no Brasília Champions Legends 2024 ao vencer uma partida de simples e uma de dupla, nesta sexta-feira, no estacionamento da Arena BRB Nilson Nelson, na capital federal.

O mineiro João Menezes abriu vantagem para o Time Arena BRB Nilson Nelson ao vencer, de virada, o espanhol Tommy Robredo, do Time Arena BRB Mané Garrincha, por 3/4(4) 4/0 4/3. Vitória bastante comemorada por Menezes, que estava fora das quadras havia cinco meses.

"Foi muito bom estar dentro de uma quadra de tênis. Eu tentei voltar para o circuito no início deste ano e, em março, no terceiro torneio que joguei, tive uma fratura por estresse feia na tíbia e, desde então, estava sem jogar. Ainda estou jogando com algumas limitações físicas, mas hoje eu me surpreendi. Me saí muito melhor do que eu esperava, consegui jogar a altura", contou ele.

Para Menezes, dois fatores foram cruciais para a vitória: "No início do jogo, os dois estavam se estudando. Chegamos ontem e jogar em Brasília, com a altitude, nunca é fácil, o clima muito seco, a bola voa muito, então os dois estavam tentando controlar o máximo possível a bola. No final, duas coisas prevaleceram, o saque e quem conseguiu se adaptar um pouco mais em colocar uma ou outra bola em quadra. Fiquei muito feliz, agradeci ao Tommy pela oportunidade de jogar com ele e, também à organização do torneio pelo convite".

No segundo jogo da noite, jogando em casa, o brasiliense Gilbert Klier Júnior surpreendeu o ex-número 7 do mundo, o espanhol Fernando Verdasco, em dois sets diretos, com parciais de 4/3(4) 4/0, e marcar o primeiro ponto para o Time Arena BRB Mané Garrincha e empatar o confronto.

Nas duplas, mais uma vitória do Time Arena BRB Nilson Nelson, com Menezes e Demoliner vencendo o colombiano Cabal e Klier Jr., por duplo 4/2.

O torneio-exibição prossegue neste sábado (28) com mais três jogos e transmissão ao vivo pelo Bandsports. Gilbert Klier Júnior e João Menezes abrem a programação às 17h. Em seguida, a partida mais esperada do evento entre os espanhóis Tommy Robredo e Fernando Verdasco.

Os dois se enfrentaram 11 vezes no circuito profissional, com uma vitória a mais para Robredo no retrospecto, 6 a 5. Finalizando com as duplas, Tommy Robredo/Juan Cabal x Fernando Verdasco/Marcelo Demoliner.

Pelo sistema de disputa, o Brasília Champions Legends 2024 conta com dois times de três jogadores cada: o Time Arena BRB Nilson Nelson (Verdasco, Menezes e Demoliner) e o Time Arena BRB Mané Garrincha (Tommy Robredo, Juan Cabal e Gilbert Klier Jr.). Os jogadores se enfrentam em duas partidas de simples e uma dupla por dia (sexta e sábado). O campeão será o time com maior número de pontos.