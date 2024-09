Escalação: Ramón comanda atividade tática em penúltimo treino do Corinthians para o Majestoso

O elenco do Corinthians fez, na manhã desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, seu penúltimo treinamento antes do clássico contra o São Paulo, marcado para domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O dia teve início com um vídeo de instruções táticas para o elenco. Em seguida, o grupo realizou uma atividade tática sob orientação do técnico Ramón Díaz. Ele comandou um exercício de enfrentamento, o qual um bloco foi focado em organização defensiva e ofensiva.

O grupo ainda realizou um complemento de bolas paradas e finalizou o treino com um aprimoramento em cobranças de pênalti.

O Timão conta com retornos importantes para o Majestoso. Além do próprio Ramón, que voltará à beira do gramado após cumprir suspensão, o time terá de volta o zagueiro André Ramalho, que também estava suspenso na vitória de 3 a 0 sobre o Atlético-GO, na Neo Química Arena, na rodada passada.

Além disso, o treinador pode voltar a relacionar o volante Raniele. O jogador, que vinha desfalcando a equipe por um desconforto no adutor, novamente foi registrado trabalhando com bola no campo. Já Talles Magno, lesionado, segue entregue ao DM, ao lado de Maycon, Diego Palacios e Alex Santana.

A provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

Ramón ainda tem mais uma sessão de treino para definir a equipe que irá a campo. O Majestoso está marcado para o domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h (de Brasília), válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

O clássico é de fundamental importância para o Timão. Embalado nas copas, a equipe ainda está no Z4 da Série A do Brasileiro, com 28 pontos, e mira a vitória para escapar da zona de rebaixamento.