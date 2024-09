Endrick e Bellingham trocam 'provocações' em lançamento do EAFC25

Do UOL, em Madri (ESP)*

Companheiros de Real Madrid, Endrick e Jude Bellingham mostraram que o entrosamento anda afiado também fora das quatro linhas. Presente no lançamento do EAFC25 na última quinta-feira (27), em Madri, a dupla trocou brincadeiras.

O que aconteceu

O apresentador Josh Denzel perguntou a Bellingham se Endrick sempre se vestia dessa forma. O britânico — que estampa a capa do jogo — compareceu ao evento com um conjunto de moletom azul, enquanto o brasileiro esbanjou uma jaqueta personalizada. Endrick é embaixador da EA Sports.

Já o brasileiro resolveu lembrar a 'bofetada' que ganhou do companheiro de Real Madrid após o jogo entre Brasil e Inglaterra em março deste ano. Endrick marcou para a seleção e acabou "presenteado" com um tapa no rosto.

Joguei contra ele [Bellingham] em Wembley, fiz o gol e ao final do jogo... [reproduziu o tapa no rosto]. Endrick, atacante do Real Madrid

Brincadeiras à parte, Endrick listou seus recentes feitos em seu pouco tempo de Real Madrid. O brasileiro, que ainda não é titular, já marcou pelo Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões.

Para mim não importa ser o jogador mais jovem a marcar, só quero ajudar o Real [Madrid] e fazer gols. É o que quero para a minha vida. Endrick, atacante do Real Madrid

Endrick terá mais uma estreia neste domingo (29). O camisa 16 disputará seu primeiro clássico contra o Atlético de Madri, fora de casa, pelo Espanhol.