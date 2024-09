Nestor desabafa e diz que viveu 'o céu e o inferno' no São Paulo em um ano

Nesta sexta-feira, Rodrigo Nestor utilizou o Instagram para desabafar sobre a eliminação para o Botafogo, nas quartas de finais da Libertadores, no Morumbis. Na disputa de pênaltis, o jogador do São Paulo teve cobrança defendida por John.

Nestor, em contrapartida, foi o responsável pelo gol pelo título inédito da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na casa são-paulina. O meia afirmou que viveu o céu e o inferno em um ano.

"Em um intervalo de exatamente um ano e 1 dia eu vivi a tarde mais feliz da minha carreira e a noite mais triste. O céu e o inferno, como dizem. Mas na calmaria e na tempestade, eu fui e sempre vou ser o mesmo Rodrigo Nestor Bertalia que chegou em Cotia 11 anos atrás, num dia cinzento, cheio de sonhos na mala. Alguns eu já realizei, mas muitos outros ainda estão por se realizar", escreveu.

Na sequência, Rodrigo Nestor focou na dor da queda na Libertadores, mas mostrou confiança que dias melhores estão por vir.

"A maior dor que um jogador pode sentir é saber que o desfecho poderia ser outro, mas simplesmente não poder voltar atrás no tempo. Dar a vida em campo, ouvir 62 mil vozes te apoiando, mais 20 milhões de pessoas torcendo por você e, numa fração de segundo, cometer um erro e sentir que todos aqueles pais, mães, filhos, avós e amigos vão voltar pra casa tão tristes quanto você... isso é algo que dói na alma. Mas esse é o futebol, e talvez por isso que ele nos ensine tantas lições. Cabe a nós aprender, levantar e tentar de novo", analisou.

"A torcida Tricolor esteve do lado desse grupo nas horas boas e nas ruins, e eu não tenho nem palavras pra agradecer por isso. É um orgulho vestir essa camisa e estou aqui pra honrar e retribuir esse apoio. Em uma semana triste como essa, eu me lembro de algumas palavras que eu disse aqui. Sonhos. Trabalho. Força. Coragem. Fé. Essa é a receita pra gente viver noites melhores", finalizou.

Neste período, inclusive, Nestor sofreu uma lesão ligamentar no joelho. Desde o retorno, o meia busca retomar a função de titular.

Revelado pelo São Paulo, Rodrigo Nestor participou de 213 jogos, com 12 gols e 27 assistências. Além da Copa do Brasil, o jogador, de 24 anos, integrou o São Paulo na campanha do título do Paulistão 2021.

