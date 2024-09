Dorival pede paciência com Neymar na Seleção, e CBF enviará representante para acompanhar tratamento

Dorival Júnior voltou a ser questionado sobre Neymar durante a convocação da Seleção Brasileira, que ocorreu nesta sexta-feira, na sede da CBF. Em recuperação de uma grave lesão no joelho, o atleta do Al-Hilal, mais uma vez, não foi chamado pelo treinador para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

O treinador do Brasil não tem pressa pelo retorno de Neymar. Ele afirmou que só contará com o atacante quando ele estiver "totalmente zerado" da contusão, sofrida ainda no ano passado, e pede paciência. Dorival, aliás, já admite que o astro possa voltar somente em 2025.

"Acredito que estamos tendo a percepção do quanto esse jogador é importante e que esses próximos anos, se Deus quiser, a partir do momento que ele retorne, possamos desfrutar de vermos um dos grandes jogadores do futebol mundial. Um momento que pode ser marcante na carreira dele e na nossa Seleção. Vamos aguardar, temos paciência. Não tem importância ele não poder voltar em outubro, novembro, talvez só em fevereiro. Acho que ele tem que estar confiante, atuando e, principalmente, totalmente zerado em relação a essa lesão, que não foi simples, e demanda tempo, respeito aos procedimentos naturais que são feitos para que, aí sim, ele possa estar em condições. É só questão de aguardarmos, mas que possamos desfrutar, lá na frente, da capacidade e potencial de um atleta como esse", afirmou.

Diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano também se manifestou sobre o tema. Ele garantiu que a entidade avalia o caso e tem monitorado Neymar com frequência, através do seu departamento médico.

O dirigente, inclusive, revelou que a CBF enviará um representante à Arábia Saudita para acompanhar a reta final do do tratamento do jogador, que está prestes a completar um ano sem entrar em campo.

"Fazemos sim o monitoramento constante de todos os atletas através do doutor Rodrigo e do Guilherme, que é nosso fisiologista, para saber as condições dos atletas que chegam e dos que não vêm por condições clínicas. O caso do Neymar é tratado de uma forma diferente porque está lesionado, além do jogador extra classe que ele é. As informações que temos dizem que ele vem em uma velocidade muito boa de recuperação. Mas não podemos ir além. Quem vai fazer a opção de usá-lo ou não, primeiro, é o clube. Cabe a nós monitorarmos isso. É nossa intenção, já conversamos com o presidente de até o final do ano ou quem sabe agora outubro e novembro irmos até lá justamente para observar essa reta final de recuperação dele in loco junto com o doutor Rodrigo Lasmar, o que demonstra a importância que ele tem e a importância que a gente dá ao caso", informou Rodrigo Caetano.

Neymar está fora dos gramados desde outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco no joelho esquerdo.

O astro se machucou durante derrota do Brasil para o Uruguai, por 2 a 0, pela quarta rodada das Eliminatórias, e deixou o gramado de maca, dando lugar a Richarlison. Ele passou por cirurgia e vem se recuperando desde então. Em julho deste ano, o atleta se reapresentou ao Al-Hilal, onde faz programação personalizada antes de voltar a campo.

O Brasil irá enfrentar o Chile no dia 10 de outubro (uma quinta-feira), no Estádio Nacional de Santiago. A partida irá ocorrer às 21h (de Brasília).

Em seguida, os comandados de Dorival Júnior irão medir forças com o Peru cinco dias depois, em uma terça-feira. O embate, que será disputado no Mané Garrincha, em Brasília, está agendado para as 21h45.

A Seleção Brasileira está pressionada pelas más atuações recentes nas Eliminatórias. Com os resultados, o Brasil caiu para o quinto lugar da tabela, com dez pontos. O líder é a Argentina, com 18. Os seis melhores colocados asseguram a vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem.