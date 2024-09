Dorival minimiza pressão e diz que treinador não comemora: 'Fica aliviado'

Do UOL, do Rio de Janeiro e em São Paulo

O técnico Dorival Jr disse que a pressão é normal no comando da seleção brasileira. Após anunciar os convocados para os jogos da próxima Data Fifa, ele disse que treinador não comemora resultados ou títulos, e sim "fica aliviado".

A pressão, desde os clubes, ela nunca é um fator normal. Eu acho que isso daí já te prepara e muito para que você possa vivenciar um momento como esse dentro de uma seleção. Vocês podem multiplicar por algumas vezes o nível de pressão que enfrentamos. Agora, nada que seja desconhecido, nada que não tenhamos preparado, até porque a nossa vida ao longo de toda a carreira sempre foi assim. Dorival Jr

Na realidade, quando você se torna mais um membro de uma comissão técnica, precisamente um treinador, a cada conquista de resultados e a cada alcance de títulos, você fica aliviado, você não comemora. Na sequência, no seu trabalho, você tem aqueles momentos de euforia apenas, mas, horas depois, você já estará pensando no que fazer no domingo ou na quarta-feira seguinte.

Sempre foi um fato que convivemos, é natural isso, dentro da seleção brasileira ainda muito maior, mas podem ter certeza que, para momentos como este, também nos preparamos para aquilo que estaríamos enfrentando a partir do momento em que estivéssemos aqui.

O que mais ele disse

Reformulação na equipe: "Acho que é um trabalho que vem cumprindo algumas etapas. Eu sei que não seria simples, não seria fácil. Todos pediram por uma reformulação. E isso passa naturalmente pela jovialidade, pelo encontro de um equilíbrio entre alguns que estão chegando e a vasta experiência de outros, que ainda fazem parte de um grupo por merecimentos e por aquilo que já nos apresentaram".

Insatisfação com resultados: "Eu sei que não é satisfatório, nós também não estamos satisfeitos e contentes com isso. Mesmo entendendo que nós tivemos apenas dez jogos. Ainda assim nos incomoda muito e nós estamos também preocupados em que encontremos rapidamente um caminho, que busquemos aí as melhores alternativas para formar uma equipe confiável.

Vini Jr em ação durante Paraguai x Brasil, duelo das Eliminatórias Imagem: Christian Alvarenga/Getty Images

Vini 'desabrochar' pela seleção: "Seria um trabalho de todos nós. Primeiro, não gerarmos uma expectativa excessiva. Eu acho que não tem que ter nenhuma expectativa em cima de um garoto, de ter uma obrigação elevada e excessiva de tentar entregar resultados a todo momento. (...) Se continuarmos com essas cobranças de que queremos ver o mesmo jogador de tal momento, de tal situação e na seleção não acontece... tem outros que na seleção de repente se desdobram e jogam muito mais do que em clubes. Então, o que eu acredito que nós precisamos é termos tranquilidade para que possamos aguardar o momento em que tudo isso desabroche".

Exemplo de Neymar: "Eu acredito que nós acompanhamos todo o processo em relação ao Neymar, e isso vem acontecendo há anos. E acho que vimos que não seria o caminho saudável para que nós criássemos e gerássemos uma expectativa excessiva, depois nós mesmos buscássemos uma frustração".

Ambiente saudável: "Nós temos que ter as nossas obrigações, as nossas cobranças por cada função que executemos. Porém, tudo pautado em cima de um equilíbrio, que gere um ambiente saudável e favorável para que o atleta possa desenvolver o seu melhor dentro da capacidade que possui".

Paciência com volta de Neymar: "Acredito que estamos tendo a percepção do quanto este jogador é importante. Vemos aí um dos grandes jogadores do futebol mundial. Que possa ser marcante na carreira dele e da nossa seleção. Vamos aguardar, temos paciência, não tem importância se ele não puder voltar em outubro, novembro ou só em fevereiro. Eu acho que ele tem que estar confiante, atuando e, principalmente, totalmente zerado. Foi bem simples em relação a essa lesão, que demanda tempo, respeito aos procedimentos naturais que são feitos, para que aí sim ele possa estar em condições. É só questão de aguardarmos, mas que possamos, ali na frente, desfrutarmos da capacidade de um atleta com capacidades e do potencial que tem".

Igor Jesus celebra gol em Botafogo x Fortaleza, jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Vitor Silva/Botafogo

Escolha por Igor Jesus: "É um jogador que acho que vocês estão começando a conhecê-lo. Um jogador muito interessante, saiu muito rápido do país, assim como Abner e Vanderson. No retorno agora, todos estão vendo as qualidades e a capacidade de um jogador como esse. Nós estamos em um momento em que perdemos o Richarlison, perdemos o João Pedro, perdemos o Pedro... Jogadores da mesma função e que necessariamente nos fizeram ampliar um pouco o leque de observações, chegando ao nome do Igor, que vem se destacando, fazendo um ótimo Brasileiro e sendo um dos destaques da equipe líder da competição".

Equilíbrio e ataque: "Nós ainda não encontramos um equilíbrio para que abasteçamos um pouco mais os nossos homens de ataque e tenhamos um número maior de jogadas, tanto definidas como também criadas. Eu acho que isso é um desafio grande que vem em extensão, até porque o futebol brasileiro sempre teve isso, o ponto principal da maioria das nossas seleções. Temos um volume, em cima do volume que nós estamos tendo de jogo, uma criação muito maior, o que nos dá essa possibilidade de estarmos mais próximos do gol adversário, com possibilidades de definições. Eu acho que é isso que está faltando e é isso que nós precisamos que aconteça rapidamente".

Partidas das Eliminatórias

A seleção vai enfrentar Chile e Peru nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente. Na próxima Data Fifa, os comandados por Dorival primeiro visitam a equipe chilena para depois enfrentarem o Peru, no Mané Garrincha.

O Brasil está em quinto nas Eliminatórias, com dez pontos, a oito da líder isolada Argentina. Os próximos adversários estão nas últimas posições: O Chile é o nono, com cinco, e o Peru está em último, com três. A seleção vem de derrota para o Paraguai.

Dorival precisa não só vencer como também convencer para ganhar fôlego no cargo. Atualmente, a seleção está se classificando em uma das seis vagas, mas a posição na tabela incomoda a CBF. Para a Copa de 2022, sob o comando de Tite, o Brasil confirmou a vaga invicto e em primeiro no continente.

A lista de convocados

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Laterais

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Abner (Lyon)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros

Bremer (Juventus)

Eder Militão (Real Madrid)

G. Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes