Corinthians sonha em repatriar zagueiro Marquinhos, do PSG, para 2025

Em participação na Live do Corinthians desta sexta (27), o comentarista Samir Carvalho disse que o Corinthians sonha com a contratação do zagueiro Marquinhos, que está no PSG. Ele foi revelado pelo clube alvinegro.

Samir ressaltou que, apesar de ter um contrato longo com o clube francês, Marquinhos não se enquadra no atual projeto do clube, de apostas em jovens. No entanto, o jornalista destacou que a vinda do defensor não é fácil: depende da vontade dele e também do PSG.

Uma informação que eu tenho é que o Corinthians está de olho na temporada 2025 - e em nomes midiáticos. Um nome midiático que vai depender da venda do Yuri Alberto, que o Corinthians projeta. [...] E um nome que agrada a diretoria corintiana é o zagueiro Marquinhos, do PSG. É impossível para 2025? Ele renovou contrato até 2028. Mas existe uma política hoje no PSG diferente dos últimos anos. O PSG está se desfazendo de medalhões porque a estratégia não funcionou. [...] O PSG está apostando em jogadores mais jovens, e o Marquinhos é o último que sobrou. Então, eu estou tratando como sonho porque o Marquinhos precisa querer voltar e o PSG precisa querer se desfazer.

Samir Carvalho

Titular no clássico? 'Memphis ainda está em pré-temporada', diz Samir

Samir explicou que o atacante holandês está em um tipo de pré-temporada. O jornalista disse que os treinos de Depay são os mesmos que um jogador que atua no Brasil faz no início do ano.

