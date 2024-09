Dorival convoca seleção com surpresas nas laterais e sensação do Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

O técnico Dorival Jr convocou a seleção brasileira com novidades para as partidas contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A lista

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Laterais

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Abner (Lyon)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros

Bremer (Juventus)

Eder Militão (Real Madrid)

G. Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes

Endrick (Real Madrid)

Igor Jesus (Botafogo)

Martinelli (Arsenal)

L. Henrique (Botafogo)

Raphinha (Barcelona)

Savinho (Manchester City)

Vini Jr. (Real Madrid)

Mudanças e próximos jogos

As principais novidades estão nas laterais, com duas trocas, e no ataque, com um destaque do Botafogo. Vanderson e Abner foram convocados para as alas, enquanto Igor Jesus foi surpresa no setor da frente. Além deles, Raphinha e Martinelli voltaram a ser chamados.

Foram seis mudanças com relação à última convocação. Dos que foram chamados em agosto, os laterais Yan Couto e Wendell, o zagueiro Beraldo, o volante João Gomes e os atacantes Estêvão e Pedro (ambos lesionados), ficaram fora da nova lista. Lucas Moura, que pegou a vaga do cortado Savinho da última não, não foi selecionado.

Os dois jogos serão disputados nos dias 10 e 15 de outubro. Na próxima Data Fifa, a seleção primeiro visita o Chile para depois enfrentar o Peru, no Mané Garrincha.

O Brasil está em quinto nas Eliminatórias, com dez pontos, a oito da líder isolada Argentina. Os próximos adversários estão nas últimas posições: O Chile é o nono, com cinco, e o Peru está em último, com três. A seleção vem de derrota para o Paraguai.

Dorival precisa não só vencer como também convencer para ganhar fôlego no cargo. Atualmente, a seleção está se classificando em uma das seis vagas, mas a posição na tabela incomoda a CBF. Para a Copa de 2022, sob o comando de Tite, o Brasil confirmou a vaga invicto e em primeiro no continente.

Os atletas se apresentam à seleção a partir do dia 7 de outubro. A preparação será realizada em São Paulo, no CT Joaquim Grava, do Corinthians, antes de a delegação embarcar para o Chile.