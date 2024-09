Contrato de concessão do Maracanã é assinado por Flamengo e Fluminense

Nesta sexta-feira, Flamengo, Fluminense e Governo do Estado do Rio de Janeiro assinaram o contrato de concessão do Complexo do Maracanã (Maracanã e Maracanãzinho). O Consórcio Fla-Flu agora terá que lidar com a administração, operação e manutenção do local durante o tempo do acordo, válido por 20 anos, e a empresa Fla-Flu Serviços S.A será a responsável pela gestão compartilhada dos clubes.

"O Fluminense foi um grande parceiro do Flamengo desde o primeiro momento que essa concessão, que na época era um termo de permissão temporário de seis meses, iniciou. Ao longo desses anos de convivência, a gente aprendeu um pouco mais sobre operação de estádio e passamos a respeitar e admirar cada vez mais a equipe um do outro. Somos grandes adversários no campo, mas sempre fomos grandes parceiros na gestão do Maracanã", declarou Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

"É um estádio muito importante tanto para o Flamengo, como para o Fluminense, e eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai continuar acontecendo pelos próximos 20 anos. Essa semente, que foi plantada em 2019, germinou, deu frutos e vamos continuar colocando o Maracanã no patamar que ele merece como o maior e melhor estádio do mundo para a prática do futebol, uma referência para o Rio de Janeiro e para o Brasil também", finalizou.

No dia quatro de junho deste ano, o resultado do processo de concessão foi homologado no Diário Oficial pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense garantiram o processo de licitação com a melhor proposta técnico-financeira.

"Somos adversários no campo, mas somos muito parceiros no Maracanã e em outras questões do futebol brasileiro. É o maior estádio do mundo, o maior cartão postal do futebol mundial. Fluminense e Flamengo têm tudo para fazer uma grande gestão nesses 20 anos, tomara que possam decidir muitos títulos aqui juntos. Nos últimos cinco campeonatos estaduais, decidimos quatro", disse Mario Bittencourt, mandatário do Fluminense.

"Quero agradecer à equipe aqui do Maracanã e à equipe e diretoria do Flamengo. A gente tem ficado muito feliz com o nosso trabalho e com o fortalecimento da nossa equipe. Parabéns ao Flamengo, ao Fluminense e aos nossos torcedores. Que a gente possa seguir sendo adversários no campo, amigos fora e construindo um legado para o futebol carioca e para os dois clubes", completou.

A Secretaria de Estado da Casa Civil será responsável pela fiscalização dos serviços prestados por ambos os clubes em relação ao Complexo do Maracanã. De acordo com o contrato, também é previsto investimento de R$ 186 milhões até o final do vínculo por parte dos vencedores da concessão.

Dentre as intervenções previstas para o Maracanã, estão: recuperação dos sistemas de água, escadas rolantes, elevadores, ar-condicionado e exaustão, modernização dos sistemas eletrônicos e revitalização do Museu do Futebol. No Maracanãzinho, serão feitos reparos na cobertura do ginásio, instalação de um novo sistema de áudio e vídeo e revitalização das áreas de hospitalidade, iluminação e acessibilidade.