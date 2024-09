Contra o São Paulo, Corinthians busca primeira vitória em clássicos no ano

O Corinthians vai em busca de sua primeira vitória em clássico no ano, contra o São Paulo, no próximo domingo. O Timão não vem tendo sucesso contra os rivais do estado nesta temporada.

Ao todo, o Timão disputou cinco clássicos em 2024, com três derrotas e dois empates, o que gera um aproveitamento de 13,13% dos pontos. Nos cinco compromissos, a equipe do Parque São Jorge anotou cinco tentos e sofreu nove.

O Corinthians enfrentou o São Paulo duas vezes no ano, ambas na Neo Química Arena. No Estadual, o Tricolor levou a melhor e conseguiu seu primeiro triunfo na história do estádio. No Brasileiro, as equipes empataram em jogo movimentado.

O Majestoso de domingo também marca o primeiro clássico do técnico Ramón Díaz nesta trajetória pelo Corinthians. O técnico acumula aproveitamento de 50% no Timão, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas.

O clássico contra o Tricolor Paulista será no Mané Garrincha, em Brasília, já que o Morumbis vai ser palco de shows do cantor Bruno Mars. Mesmo com o duelo sendo disputado longe de São Paulo, apenas torcedores tricolores serão permitidos no estádio.

Depois do jogo contra a equipe de Zubeldía, o Corinthians volta a enfrentar um rival no final de semana do dia 6 de novembro. O Timão vai receber o Palmeiras de Abel Ferreira na Neo Química Arena.

Veja os clássicos do Corinthians em 2024