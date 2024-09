Conmebol divulga datas dos jogos de ida e volta das semifinais da Copa Sul-Americana

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira as datas e horários dos jogos de ida e volta das semifinais da Copa Sul-Americana. Corinthians e Cruzeiro estão vivos na competição, após terem eliminado Fortaleza e Libertad-PAR, respectivamente. O Timão irá enfrentar o Racing-ARG na próxima fase, enquanto a Raposa duelará com o Lanús-ARG.

Por ter conquistado a melhor campanha da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Racing decidirá a eliminatória contra o Corinthians em casa. O jogo de ida será na Neo Química Arena, no dia 24 de outubro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). A partida de volta acontecerá uma semana depois, no dia 31, no mesmo horário, no estádio El Cilindro, na Argentina.

Assim como o Corinthians, o Cruzeiro também jogará a primeira partida de seu confronto em casa. O jogo de ida será no Mineirão, no dia 23 de outubro, quarta-feira, às 19h (de Brasília). A volta será na Argentina, no dia 30, no mesmo horário.

Antes, o Corinthians terá pela frente os dois duelos das semifinais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, enquanto o Cruzeiro só disputará jogos pelo Campeonato Brasileiro.