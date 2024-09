Com vantagem recente, Palmeiras não vence o Atlético-MG como mandante há quatro anos

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), às 18h30 (de Brasília). O Verdão tem vantagem sobre o Galo no retrospecto recente, mas não vence como mandante desde 2020.

Ao todos, Palmeiras e Atlético-MG se enfrentaram 84 vezes, com 37 vitórias palmeirenses, 20 empates e 27 triunfos mineiros.

Nos últimos dez jogos, são três vitórias palmeirenses, um triunfo atleticano e seis empates. Nas três oportunidades que o Verdão venceu, foi em condição de visitante. A última delas foi na Arena MRV, quando bateu o adversário, por 4 a 0, pela nona rodada do Brasileirão. Aníbal Moreno, Piquerez, Estêvão e Flaco López balançaram a rede.

A última vez que o Verdão venceu como mandante foi na 19ª rodada do Brasileirão de 2020. No Allianz Parque, o Alviverde, sob comando de Andrey Lopes, então técnico interino, bateu o time mineiro por 3 a 0, com gols de Raphael Veiga, Rony e Wesley.

Depois dessa ocasião, além de se enfrentarem pelo Brasileirão, os times mediram forças em fase eliminatória da Libertadores em três temporadas seguidas (2021, 2022 e 2023). São cinco empates e um triunfo palmeirense. Em 2021, pela semifinal, após dois empates (0 a 0 e 1 a 1), o Alviverde avançou à decisão com critério de gol fora de casa.

No ano seguinte, pelas quartas, passou nos pênaltis depois de empatar por 2 a 2 em Minas Gerais e vencer nos pênaltis, em São Paulo, após empate sem gols no tempo normal. Por fim, em 2023, venceu o primeiro jogo e garantiu a vaga após empate no segundo compromisso.

Vice-líder, o Palmeiras em 53 pontos e busca sua quinta vitória consecutiva. O Atlético-MG tem 36 pontos e está em nono lugar na tabela de classificação do Brasileiro.