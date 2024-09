Fagner e Matheuzinho crescem de produção e ajudam Corinthians mesmo com revezamento

Com a disputa de três competições (Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil), o técnico Ramón Díaz vem optando por promover revezamento em algumas posições na equipe do Corinthians. A lateral direita é um dos exemplos, com Fagner e Matheuzinho.

O camisa 23, uma das principais lideranças do elenco corintiano, foi titular em três dos últimos cinco jogos do Corinthians, somando todas as competições. Após muito tempo jogando aquém do ideal, Fagner engatou boa sequência e se mostrou capaz de ajudar a equipe nesta reta final de temporada.

Assim que Ramón e Emiliano Díaz chegaram ao Corinthians, a dupla fez questão de destacar a importância que o experiente jogador teria no trabalho deles.

"Gosto da atitude do capitão, gosto da sua fome, como ele se adaptou, tem personalidade, categoria", disse Ramón logo em sua primeira entrevista coletiva.

Na temporada, Fagner possui 38 jogos (34 como titular), com cinco assistências, nove cartões amarelos e uma expulsão.

Já Matheuzinho demorou para engatar no Corinthians. O atleta teve início complicado e foi "vítima" do valor que o Timão desembolsou para adquiri-lo junto ao Flamengo.

Com Ramón, as coisas mudaram. O camisa 2 teve seu futebol potencializado, especialmente com a utilização do esquema com três zagueiros, que lhe permite atacar mais o corredor como ala.

Dos últimos cinco jogos, Matheuzinho foi titular em dois, sendo o último a volta das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza. Na temporada, o atleta acumula um gol, uma assistência e sete cartões amarelos em 39 partidas (21 como titular).

Para o restante da temporada, a tendência é que o revezamento continue, pensando em descansar os atletas em um calendário tão exigente. Outros setores vêm passando pelo mesmo, como a lateral esquerda (Hugo e Matheus Bidu) e o meio-campo (Rodrigo Garro e Igor Coronado).