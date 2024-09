Com festa da torcida, Botafogo desembarca em Brasília para duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, com direito a festa de seus torcedores, o Botafogo desembarcou em Brasília para a partida contra o Grêmio, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece neste sábado, às 21h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.

O time carioca chega embalado para o confronto. Além de eliminar o São Paulo e avançar às semifinais da Libertadores, o Fogão não perde no Brasileirão desde o dia 11 de agosto. Deste então, foram quatro vitórias e um empate.

Para a partida, o técnico Artur Jorge deve preservar o atacante Luiz Henrique. O atleta chegou a passar mal e ser levado para o hospital após o jogo com o São Paulo. No entanto, o comandante só irá anunciar o time titular momentos antes do confronto.

O Botafogo entra nos gramados para defender a liderança da Série A. O time se encontra com 56 somados, três a mais em relação ao Palmeiras, atual segundo colocado.