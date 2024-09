Brazão valoriza sequência invicta do Santos, mas prega foco em reta final de Série B: "Faltam dez finais"

Neste sábado, o Santos terá um importante compromisso pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em busca da liderança da competição nacional, o Peixe recebe o Operário-PR, às 18h (de Brasília), na Vila Viva Sorte.

O Alvinegro Praiano ocupa, neste momento, a vice-liderança da tabela de classificação, com 50 pontos, apenas um atrás do Novorizotino. Dessa forma, caso faça a lição de casa neste sábado e vença o Fantasma, torce por um tropeço do adversário para, quem sabe, assumir a ponta.

O objetivo final do Santos, claro, é o acesso à Série A no fim da temporada - e a equipe parece estar no caminho certo para isso. Os comandados de Fábio Carille estão invictos há sete rodadas, e o goleiro Gabriel Brazão valorizou a boa sequência, mas destacou a importância de ir jogo a jogo.

"Olha, é um número importante, mas faltam dez finais para nós. Cada jogo é uma final. A gente sabe que falta muito ainda para conquistarmos nosso objetivo, então estamos pensando jogo após jogo. O que passou já ficou para trás, pensamos só nos próximos jogos que estão por vir. E o nosso principal jogo é agora contra o Operário. Depois disso, pensamos nos próximos. É jogo após jogo e passo após passo para alcançar nossos objetivos da temporada", projetou o goleiro.

O Santos também atravessa um bom momento no setor defensivo e tem isso como um de seus principais trunfos para retornar à Série A. Neste momento, o Peixe possui a melhor defesa da Série B, com apenas 20 gols sofridos em 28 jogos.

Muito da boa fase defensiva do time passa por Brazão. Ao todo, o goleiro já atuou em 22 duelos e sofreu 16 gols, sendo que não foi vazado em dez partidas. O jogador vê seu 'brilho individual' como força de um trabalho coletivo, mas pregou foco nesta reta final de temporada.

"É algo que eu não creio que é só individual, mas sim coletivo, porque a gente começa a construir nossas jogadas de ataque a partir de mim, e começamos a defender a partir dos nossos atacantes também. Então eu creio que é um feito coletivo, não apenas individual, mas é um feito importante. E como eu disse, faltam dez finais. Isso são apenas números. A gente pensa jogo após jogo para poder conquistar o nosso objetivo final", comentou.

Por fim, Brazão também celebrou todo o apoio que o elenco santista vem recebendo da torcida. Nessas próximas rodadas da Série B, o Santos ainda terá cinco jogos na Vila, e espera seguir recebendo um bom público para conseguir o acesso à elite do Brasileirão.

"Contamos com o apoio da nossa torcida, que vem dando show jogo após jogo e isso vem nos incentivando, nos ajudando muito. Esses cinco jogos dentro da Vila são importantes para nós. E a gente sabe que, com o apoio da nossa torcida, vamos estar mais perto das vitórias", concluiu o goleiro.