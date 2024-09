Botafogo x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Dois gigantes que vivem fases bem diferentes, mas que precisam vencer pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta é a história do choque entre Botafogo e Grêmio, que se encontram neste sábado, às 21h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Premiere e do SporTV.

O Glorioso está embalado por ter eliminado o São Paulo nos pênaltis, no meio de semana, e ter avançado para as semifinais da Copa Libertadores. Além disso, vem de um triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense no Brasileirão, liderando a competição com 56 pontos, três a mais que o segundo colocado Palmeiras.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, garante que seu time vai manter o foco no Campeonato Brasileiro apesar de estar nas semifinais da Copa Libertadores.

"Nosso pensamento sempre será o de dominar os nossos jogos, sermos superior ao adversário e conseguirmos mais três pontos", disse ele, que vai ver seu time jogar em Brasília mesmo com mando de campo por conta de um acordo entre os dois clubes. Solidário com o fato de o Grêmio não ter podido mandar seu duelo em casa no primeiro turno, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Glorioso apresentou uma proposta para que ambos os jogos fossem em campo neutro, o que foi aceito pelos gremistas.

Para este duelo o Botafogo deve preservar alguns jogadores por conta do risco de lesão. Um exemplo é Luiz Henrique, que chegou a passar mal e ser levado para o hospital após o confronto com o São Paulo, mas Artur Jorge só vai anunciar o time minutos antes do duelo.

O Grêmio tem foco apenas no Campeonato Brasileiro e mesmo assim está longe de ter vida fácil. Tanto que no meio de semana, mesmo em casa, perdeu de 2 a 1 para o Criciúma e desperdiçou a oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento. O Imortal inicia a rodada na 14ª colocação com 31 pontos, apenas três a mais que o Corinthians, que abre a área da degola.

Já o Grêmio chega em crise para este duelo, com o técnico Renato Gaúcho sendo muito questionado e se irritando a cada pergunta de jornalistas.

"Acho que o Guardiola serviria para vocês. Sou um cara muito bem resolvido e se estiver atrapalhando vou ser o primeiro a sair", bradou ele.

O treinador gremista não antecipou a escalação que pretende mandar a campo, mas deve promover mudanças. Um desfalque certo é o atacante Diego Costa, suspenso por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-RJ X GRÊMIO-RS

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 28 de setembro de 2024 (Sábado)



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)



Assistentes: Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, Alexander Barboza, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Jefferson Savarino, Tiquinho Soares e Matheus Martins



Técnico: Artur Jorge

GRÊMIO: Agustín Marchesin, Gustavo Martins, Rodrigo Caio e Walter Kanemann; João Pedro, Mathías Villasanti, Dodi e Miguel Monsalve; Yeferson Soteldo e Martin Braithwaite



Técnico: Renato Gaúcho