Botafogo anuncia a renovação de contrato do zagueiro Bastos até o fim de 2026

Nesta sexta-feira, o Botafogo anunciou a renovação do contrato do zagueiro Bastos até o final de 2026. O angolano possuía uma cláusula de renovação automática baseada em metas até 2025, mas as partes se reuniram e decidiram estender o contrato por mais um ano além do que havia sido inicialmente proposto.

Nesta temporada, Bastos participou de 46 jogos com o Botafogo e marcou quatro gols. O zagueiro chegou no Glorioso na metade da temporada de 2023 e, recentemente, completou 50 partidas com o clube carioca. Com a boa fase em 2024, ele voltou a ser convocado pela seleção angolana.

"Estou muito feliz por ter dado esse passo muito importante. É fruto de muito trabalho, não só individualmente, mas também coletivamente, e foi possível com o trabalho árduo. Vamos juntos, Botafogo", disse Bastos, em vídeo divulgado pelo Botafogo nas redes sociais.

Bastos Quissanga começou a carreira no futebol angolano e depois rumou para o Rostov, do futebol russo. De lá, foi contratado pela Lazio, onde se destacou. Após sua passagem de quatro temporadas pela Itália, partiu para a Arábia Saudita, onde jogou pelo Al-Ain antes de se transferir para o Al-Ahli. Ele foi contratado pelo time do Rio de Janeiro para ocupar o espaço deixado pela saída do equatoriano Luís Segovia.

Às 21h (de Brasília) deste sábado, o Botafogo recebe o Grêmio, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas são os líderes do campeonato e avançaram às semifinais da Libertadores ao baterem o São Paulo, no Morumbis, nas cobranças de pênalti.