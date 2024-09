Atlético-MG confirma lesão de Bernard e poupa Paulinho; veja relacionados para pegar o Palmeiras

Nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, o Atlético-MG encerrou a preparação para o duelo contra o Palmeiras, pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida acontece neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

No campo 1 do CT do Galo, o treinador Gabriel Milito, suspenso para a partida, comandou uma atividade tática e técnica. Bernard, confirmado com uma ruptura no ligamento colateral medial do joelho direito, está em tratamento conservador com fisioterapia e é desfalque. O atacante Paulinho, por sua vez, será poupado. O atleta realizou apenas atividades internas no CT.

Otávio, Alisson, Saravia e Zaracho, que já vinham sendo desfalques, seguem de fora da equipe. Por último, o zagueiro Lyanco, que sentiu dores no joelho direito após uma entorse na partida contra o Fluminense, realizada na última quarta-feira, também é baixa confirmada.

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Matheus Mendes.

Laterais: Arana, Mariano e Rubens.

Zagueiros: Bruno Fuchs, Igor Rabello, Junior Alonso, Rômulo e Battaglia.

Meias: Alan Franco, Bernard, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Paulo Vitor e Vitinho.

Atacantes: Alan Kardec, Brahian Palacios, Cadu, Deyverson, Hulk e Vargas.